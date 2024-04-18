Прийнято ваажати, що одними з головних ознак прослуховування смартфонів є сторонні звуки, незрозумілі клацання та ехо, але технології не стоять на місці і цим активно користуються шахраї.

Адже все нові й нові технології дарують негідникам можливість прослуховувати смартфони. Наприклад, за допомогою функції мікрофон.

Фахівці радять звернути увагу на таку ознаку – під час використання цієї функції на екрані смартфону з’явиться ледь помітна крапка або емблема мікрофону. Тож, якщо ця крапка або емблема з’явилися раптово, це може означати, що гаджет прослуховується.

Контроль над мікрофонами та камерами зазвичай досягається через поширення шкідливих застосунків, які непомітно отримують доступ до функцій гаджету. Отже, обов’язково звертайте увагу на додатки, які вимагають доступ до мікрофону, повідомлень, дзвінків тощо.

Названо вірний знак, що ваш смартфон прослуховують.

Фахівці радять зайти у налаштування смартфону і подивитися, які додатки мають дозвіл на використання мікрофона, і заборонити.

Також зверніть увагу на швидкість розряду акумулятора смартфону. Якщо час роботи батареї гаджету раптово скоротився без будь-яких змін у використанні, це може означати, що програма для прослуховування телефонних розмов працює у фоновому режимі.

Фахівці також закликають регулярно оновлювати програми, додатки, месенджери. Це дозволить убезпечити себе від дій сторонніх осіб.

Також варто встановити на смартфоні антивірус. Однак звертайте увагу на його країну – походження.

Антивірус для смартфону не повинен бути ані російським, ані китайським.

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