Всім користувачам соцмереж і абонентам мобільних операторів, в тому числіі «Київстар», необхідно змінювати паролі - навіщо і як часто це робити.

Після масштабної хакерскої атаки на «Київстар», яка сталася у грудні, всім українцям нагадали про необхідність змінювати паролі на ресурсах, якими вони користуються.

За словами фахівців, Україна знаходиться в стані кабервійни в тому числі, тому крадіжки даних відбуваються регулярно.

«Це ваша особиста безпека, безпека ваших рідних, безпека ваших друзів, родичів, військових, наприклад. Тому що вас можуть зламати, щоб отримати доступ до військових, або соцмереж ваших, і зрозуміти, де перебуває та чи інша людина...", — наголошував експерт, співзасновник компанії Cyber Unit Technologies Єгор Аушев в інтерв’ю NV.

Експерт наголосив, що мішенню для зловмисників є будь-яка людина. Тому змінювати паролі необхідно регулярно. Навіть не тому, що щось зламали, або вкрали якісь дані, а просто тому, що ви, наприклад, не робили цього вже три місяці.

Зазначимо, що в ідеалі усі паролі рекомендовано змінювати раз на місяць. При цьому необхідно дбати про захищеність смартфонів та облікових записів. Експерти наголошують, що ненадійні паролі – легка здобич для хакерів і шахраїв.

Тому змініть паролі в соцмережах, банківських акаунтах та на всіх сайтах, де може бути ваша персональна інформація, на надійніші.

Кіберфахівці також закликають налаштувати двофакторну аутентифікацію, тобто двоетапну перевірку при вході в акаунт.

У «Київстар» також закликають не поширювати особисті дані (повне ім'я, домашню адресу, паролі) в інтернеті, завантажувати програми тільки з офіційних сайтів, не переходити за підозрілими посиланнями і встановити антивірусну програму на всі гаджети.

Останні новини України:

Навіть не обов'язково зламувати: як можуть прослуховувати ваш смартфон.

Продовження не буде: "Lifecell" попередив абонентів, що потрібно зробити.

В "Київстар" повідомили дуже неприємну новину.