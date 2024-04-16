Всем пользователям соцсетей и абонентам мобильных операторов, в том числе «Киевстар», необходимо менять пароли - зачем и как часто это делать.

После произошедшей в декабре масштабной хакерской атаки на «Киевстар» всем украинцам напомнили о необходимости менять пароли на ресурсах, которыми они пользуются.

По словам специалистов, Украина находится в состоянии кабервойны в том числе, поэтому кражи данных происходят регулярно.

«Это ваша личная безопасность, безопасность ваших родных, безопасность ваших друзей, родственников, военных, например. Потому что вас могут взломать, чтобы получить доступ к военным или соцсетям вашим, и понять, где находится тот или иной человек...», — отмечал эксперт, соучредитель компании Cyber ​​Unit Technologies Егор Аушев в интервью NV.

Эксперт подчеркнул, что мишенью для злоумышленников является любой человек. Поэтому менять пароли нужно регулярно. Даже не потому, что что-то сломали или украли какие-то данные, а просто потому, что вы, например, это не делали уже три месяца.

Отметим, в идеале все пароли рекомендуется менять раз в месяц. При этом необходимо заботиться о защищенности смартфонов и аккаунтов. Эксперты отмечают, что ненадежные пароли – легкая добыча для хакеров и мошенников.

Поэтому измените пароли в соцсетях, банковских аккаунтах и ​​на всех сайтах, где может быть ваша персональная информация, на более надежные.

Киберэксперты также призывают настроить двухфакторную аутентификацию, то есть двухэтапную проверку при входе в аккаунт.

В «Киевстаре» также призывают не распространять личные данные (полное имя, домашний адрес, пароли) в интернете, загружать программы только с официальных сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам и установить антивирусную программу на все гаджеты.

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