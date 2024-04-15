Мобільний оператор "Київстар" зробив нову заяву щодо змін, які стосується багатьох абонентів і вони мало кому сподобалися – люди вимагають їх не чіпати.

В телекомунікаційній компанії «Київстар» надали відповідь щодо тарифів, пише Politeka.net. Зокрема, чи можна відмінити їх підвищення.

«Дивіться, ось знову черговий актуальний тариф припиняє діяти. Але, Київстар, я відмовляюсь від переходу на інший і від автоматичного переведення мене на новий тариф, тож я вимагаю залишити мене на поточному тарифі», - підкреслив абонент.

Абонент також зазначив, що компанія мала повідомити його не менше, ніж за 10 днів про автоматичну зміну тарифу.

«Я, як повідомлена особа, не менше, ніж за 10 днів повідомляю, що я не даю згоду на автоматичне переведення на інший тариф і не маю бажання самостійно переходити на інший тариф», - оголосив абонент.

У «Київстар» відреагували на вимогу незадоволеного абонента, запевнивши, що зміни стосуються всіх користувачів цього тарифу, отже, відмовитися від них в індивідуальному порядку можливості немає.

«Зміни неминучі», - наголосили у «Київстар».

Нагадаємо, раніше «Київстар» повідомив абонентам про зміни в додаткових послугах і деяких тарифах передплати та контракту.

Вони відбудуться у декілька етапів. Для деяких тарифів передплати зміни вже діють з 9 квітня.

Для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів тарифи підвищаться з 1 травня. Також з 1 травня зміни почнуть діяти для абонентів Домашнього Інтернету та лінійки Все разом.

«Зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року й раніше», - пояснювали у «Київстар».

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