У телекомунікаційній компанії «Київстар» на тлі підвищення тарифів повідомили про чергові зміни, які торкнуться всіх абонентів.

У «Київстар» готуються до закриття двох пакетів, пише Politeka.net. Так, стало відомо про закриття пакетів Простий роумінг та Комфортний роумінг.

«У користувачів цих пакетів умови діятимуть до кінця оплаченого періоду. Для корпоративних абонентів умови замовлення та користування Комфортним роумінгом залишаються без змін, - пояснили у «Київстар».

Однак на цьому зміни не закінчаться.

З 17 квітня всіх абонентів Київстар буде доступна оновлена послуга Ідеальний роумінг.

Як пояснюють у «Київстар», з цією послугою абоненти можуть і далі спілкуватися більшості країн світу.

«Тепер пакет діятиме, доки ви не вичерпаєте всі бонуси — максимум 3 роки, якщо бонуси закінчаться раніше — пакет відключиться і діятимуть стандартні умови», - пояснили у «Київстар».

Також абоненти «Київстар» можуть підключити одночасно декілька пакетів — максимум 3 заявки за 30 днів

Зазначається, що нові умови діятимуть для абонентів , які підключать Ідеальний роумінг з 17 квітня.

Користувачі, що вже підключили послугу, зможуть користуватися нею на поточних умовах до кінця терміну дії.

Нагадаємо, раніше у «Київстар» попередили про зміни в додаткових послугах і деяких тарифах передплати та контракту. Зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року й раніше і для деяких абонентів почали діяти з 9 квітня, а для інших з 1 травня.

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