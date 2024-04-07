Популярний оператор мобільного зв’язку «Київстар» попередив абонентів про зміну тарифів, пише Politeka.net.

Такі зміни стали шоком для багатьох користувачів «Київстар». Люди скаржаться на зайві послуги, за які їм тепер доведеться платити більше, на поганий зв’язок і відсутність грошей.

«Підвищити ціну на тариф на 75грн це ви рахуєте нормальним явищем. Це 25 % підвищення тарифу на місяць,на рік виходить 1000 грн. Ви просто грабуєте нас. І яке ви маєте право переводити людину зовсім в іншій тариф…»,

«Та Ви лише тарифи підносите, зробіть якісний зв’язок. До оператора дозвонилась, але якби це небуло смішно. На драбині лише так, сигнал ловить у хаті, а говорити неможливо…»,

«Інвалід війни я....була оплата 125, стала 175. В мої 71 рік доходу ніякого. Дякую за заботу. Хай же у вас на старість буде ще гірше. Усі на пенсіонерах заробляють...чи, можливо, ви думаєте що ми більше молоді сидимо в інтернеті?»,

«Київстар скажіть, будь ласка, чому, якщо додзвонишся до оператора, щоб дізнатися, чому не працює інтернет, він рекомендує всіляку дурницю, як поламати свій телефон, але після цих рекомендацій нема і інтернету і до оператора вже не можна додзвонитися зовсім цілий день. В чому проблема? Якщо тариф такий високий ,то ж і послуги мають бути відповідні без проблем. Чи не так?», - скаржаться абоненти на офіціній сторінці «Київстар» у Facebook.

У компанії, реагучи на критики, вирішили пояснити, чому тарифи підвищаться.

Мовляв, "Київстар" довго утримувався від цього кроку та компанія вимушена реагувати на економічну ситуацію в країні і, відповідно, переглянути умови тарифних планів".

«При стрімкому зростанні цін в Україні й інфляції в 26,6% від початку війни - це вимушений крок», - підкреслюють у «Київстар».

Крім того, у «Київстар», запевнили, що ціни на їхні послуги відповідають ринковій ситуації.

«Київстар довго утримувався від цього кроку. Проте нині компанія не може не реагувати на економічну ситуацію в країні, тому й вимушена справедливо переглянути умови низки тарифних планів», - заявили у «Київстар».

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