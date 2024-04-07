В "Киевстар" решили объяснить, почему компании приходится повысить тарифы на их услуги.

Популярный оператор мобильной связи "Киевстар" предупредил абонентов об изменении тарифов, пишет Politeka.net.

Такие изменения повергли в шок многих пользователей «Киевстар». Люди жалуются на лишние услуги, за которые теперь придется платить больше, на плохую связь и отсутствие денег.

«Повысить цену на тариф на 75грн это вы считаете нормальным явлением. Это 25% повышение тарифа в месяц, в год выходит 1000 грн. Вы просто грабите нас. И какое вы имеете право переводить человека совсем в другой тариф…»,

«Да Вы только тарифы преподносите, сделайте качественную связь. До оператора дозвонилась, но если бы это не было смешно. На лестнице только так, сигнал ловит в хате, а говорить невозможно…»,

«Инвалид войны я... была оплата 125, стала 175. В мои 71 год дохода никакого. Спасибо за заботу. Пусть же у вас в старости будет еще хуже. Все на пенсионерах зарабатывают... или, возможно, вы думаете, что мы больше молодежи сидим в интернете?» ,

«Киевстар скажите, пожалуйста, почему, если дозвонишься оператору, чтобы узнать, почему не работает интернет, он рекомендует всякую ерунду, как поломать свой телефон, но после этих рекомендаций нет и интернета и оператору уже нельзя дозвониться совсем целый день. В чем проблема? Если тариф так высок, то и услуги должны быть соответствующие без проблем. Не так ли?", – жалуются абоненты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В компании, реагируя на критику, решили объяснить, почему тарифы повысятся.

Мол, "Киевстар" долго удерживался от этого шага, и компания вынуждена реагировать на экономическую ситуацию в стране и, соответственно, пересмотреть условия тарифных планов".

«При стремительном росте цен в Украине и инфляции в 26,6% от начала войны – это вынужденный шаг», – подчеркивают в «Киевстар».

Кроме того, в «Киевстаре», заверили, что цены на их услуги соответствуют рыночной ситуации.

«Киевстар долго удерживался от этого шага. Однако сейчас компания не может не реагировать на экономическую ситуацию в стране, потому и вынуждена справедливо пересмотреть условия ряда тарифных планов», - заявили в «Киевстар».

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