В «Киевстар» готовятся к закрытию двух пакетов, пишет Politeka.net. Так, стало известно о закрытии пакетов Простой роуминг и Комфортный роуминг.
«У пользователей этих пакетов условия будут действовать до конца оплаченного периода. Для корпоративных абонентов условия заказа и пользования Комфортным роумингом остаются без изменений, – пояснили в «Киевстаре».
Однако на этом изменения не закончатся.
С 17 апреля всем абонентам Киевстар будет доступна обновленная услуга Идеальный роуминг.
Как объясняют в «Киевстар», с этой услугой абоненты могут и дальше общаться в большинстве стран мира.
"Теперь пакет будет действовать, пока вы не исчерпаете все бонусы - максимум 3 года, если бонусы закончатся раньше - пакет отключится и будут действовать стандартные условия", - пояснили в "Киевстар".
Также абоненты «Киевстар» могут подключить одновременно несколько пакетов – максимум 3 заявки за 30 дней.
Новые условия будут действовать для абонентов, которые подключат Идеальный роуминг с 17 апреля.
Пользователи, подключившие услугу, смогут пользоваться ею на текущих условиях до конца срока действия.
Напомним, ранее в «Киевстар» предупредили об изменениях в дополнительных услугах и некоторых тарифах предоплаты и контракта. Изменения будут касаться тарифов, которые не обновлялись с прошлого года и раньше, и для некоторых абонентов начали действовать с 9 апреля, а для других с 1 мая.
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