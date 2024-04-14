В телекоммуникационной компании «Киевстар» на фоне повышения тарифов сообщили об очередных изменениях, которые коснутся всех абонентов.

В «Киевстар» готовятся к закрытию двух пакетов, пишет Politeka.net. Так, стало известно о закрытии пакетов Простой роуминг и Комфортный роуминг.

«У пользователей этих пакетов условия будут действовать до конца оплаченного периода. Для корпоративных абонентов условия заказа и пользования Комфортным роумингом остаются без изменений, – пояснили в «Киевстаре».

Однако на этом изменения не закончатся.

С 17 апреля всем абонентам Киевстар будет доступна обновленная услуга Идеальный роуминг.

Как объясняют в «Киевстар», с этой услугой абоненты могут и дальше общаться в большинстве стран мира.

"Теперь пакет будет действовать, пока вы не исчерпаете все бонусы - максимум 3 года, если бонусы закончатся раньше - пакет отключится и будут действовать стандартные условия", - пояснили в "Киевстар".

Также абоненты «Киевстар» могут подключить одновременно несколько пакетов – максимум 3 заявки за 30 дней.

Новые условия будут действовать для абонентов, которые подключат Идеальный роуминг с 17 апреля.

Пользователи, подключившие услугу, смогут пользоваться ею на текущих условиях до конца срока действия.

Напомним, ранее в «Киевстар» предупредили об изменениях в дополнительных услугах и некоторых тарифах предоплаты и контракта. Изменения будут касаться тарифов, которые не обновлялись с прошлого года и раньше, и для некоторых абонентов начали действовать с 9 апреля, а для других с 1 мая.

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