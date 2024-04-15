Мобильный оператор "Киевстар" сделал новое заявление об изменениях, касающихся многих абонентов, и они мало кому понравились – люди требуют их не трогать.

В телекоммуникационной компании «Киевстар» предоставили ответ относсительно тарифов, пишет Politeka.net. В частности, можно ли отменить их повышение.

«Смотрите, вот снова очередной актуальный тариф перестает действовать. Но, Киевстар, я отказываюсь от перехода на другой и от автоматического перевода меня на новый тариф, так что я требую оставить меня на текущем тарифе», - подчеркнул абонент.

Абонент также отметил, что компания должна была уведомить его не менее чем за 10 дней об автоматическом изменении тарифа.

«Я, как сообщенное лицо, не менее чем за 10 дней сообщаю, что я не даю согласия на автоматический перевод на другой тариф и не желаю самостоятельно переходить на другой тариф», - объявил абонент.

В «Киевстар» отреагировали на требование недовольного абонента, заверив, что изменения касаются всех пользователей этого тарифа, следовательно, отказаться от них в индивидуальном порядке нет возможности.

«Изменения неизбежны», - отметили в «Киевстар».

Напомним, ранее «Киевстар» сообщил абонентам об изменениях в дополнительных услугах и некоторых тарифах по подписке и контракту.

Они пройдут в несколько этапов. Для некоторых тарифов предоплаты изменения уже действуют с 9 апреля.

Для контрактных тарифов и бизнес-клиентов тарифы повысятся с 1 мая. Также с 1 мая изменения начнут действовать для абонентов Домашнего Интернета и линейки Все вместе.

«Изменения будут касаться тарифов, которые не обновлялись с прошлого года и раньше», – объясняли в «Киевстар».

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