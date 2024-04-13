У компанії «Lifecell» пояснили своїм абонентам, у якому випадку вони можуть стикнутися з незрозумілим для них списанням грошей з рахунку.

Мобільний оператор «Lifecell» надав відповідь щодо «незрозумілих» списань з рахунку.

Так, один з абонентів «Lifecell» поскаржився, що деяка сума зникає з його рахунку і він не розуміє, що відбувається.

«Чому в мене абонплата 175 грн на 28 днів, а поповнювати потрібно на 182 грн? 7 гривень кудись знімає. Де можна поповнити, щоб зайвих коштів не знімали?», - запитав абонент.

У «Lifecell» пояснили, що гроші можуть зніматись за ще одні послуги.

«За номером можуть бути підключені додаткові послуги», - відповіли у «Lifecell».

Підкреслимо, що абонент «Lifecell» може самостійно дізнатися, які платні послуги підключені за його номером.

Для цього необхідно набрати *112# та натиснути на кнопку виклику.

За допомогою меню абонент зможе дізнатися: перелік активних послуг та послуг, що очікують оплати вартість послуг, термін дії та дату подовження на наступний період.

Щоб дізнатися вартість послуги або відключити послугу абоненту Lifecell необхідно натиснути в меню на послугу та обрати відповідний пункт.

«Щоб дізнатися, які підключені послуги очікують оплати, оберіть 2 Ochikuyut’ oplaty і натисніть «Відправити»», - пояснили у Lifecell.

USSD-запит *112# доступний для всіх абонентів lifecell.

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