Мобільний оператор «Lifecell» надав відповідь щодо «незрозумілих» списань з рахунку.

Так, один з абонентів «Lifecell» поскаржився, що деяка сума зникає з його рахунку і він не розуміє, що відбувається.

«Чому в мене абонплата 175 грн на 28 днів, а поповнювати потрібно на 182 грн? 7 гривень кудись знімає. Де можна поповнити, щоб зайвих коштів не знімали?», - запитав абонент.

У «Lifecell» пояснили, що гроші можуть зніматись за ще одні послуги.

«За номером можуть бути підключені додаткові послуги», - відповіли у «Lifecell».

Lifecell відгук

Підкреслимо, що абонент «Lifecell» може самостійно дізнатися, які платні послуги підключені за його номером.

Для цього необхідно набрати *112# та натиснути на кнопку виклику.

За допомогою меню абонент зможе дізнатися: перелік активних послуг та послуг, що очікують оплати вартість послуг, термін дії та дату подовження на наступний період.

мобільний телефон, зв'язок

Щоб дізнатися вартість послуги або відключити послугу абоненту Lifecell необхідно натиснути в меню на послугу та обрати відповідний пункт.

«Щоб дізнатися, які підключені послуги очікують оплати, оберіть 2 Ochikuyut’ oplaty і натисніть «Відправити»», - пояснили у Lifecell.

USSD-запит *112# доступний для всіх абонентів lifecell.

Останні новини України:

У "Київстар" попередили власників смартфонів Android, що не буде працювати.

Оновлені тарифи "Київстар" починають діяти: кому доведеться переплачувати.

Як приховати свій номере телефону: абонентам "Lifecell" дали корисні комбінації.