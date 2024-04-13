В компании Lifecell объяснили своим абонентам, в каком случае они могут столкнуться с непонятным для них списанием денег со счета.

Мобильный оператор «Lifecell» предоставил ответ о «непонятных» списаниях со счета.

Так, один из абонентов Lifecell пожаловался, что некая сумма исчезает с его счета и он не понимает, что происходит.

"Почему у меня абонплата 175 грн на 28 дней, а пополнять нужно на 182 грн? 7 гривен куда-то снимает. Где можно пополнить, чтобы лишние средства не снимали?", - спросил абонент.

В Lifecell объяснили, что деньги могут сниматься за еще одни услуги.

«По номеру могут быть подключены дополнительные услуги», – ответили в Lifecell.

Подчеркнем, что абонент Lifecell может самостоятельно узнать, какие платные услуги подключены по его номеру.

Для этого необходимо набрать *112# и нажать кнопку вызова.

С помощью меню абонент сможет узнать: список активных услуг и услуг, ожидающих оплаты стоимости услуг, срок действия и дату продления на следующий период.

Чтобы узнать стоимость услуги или отключить услугу абоненту Lifecell, необходимо нажать в меню на услугу и выбрать соответствующий пункт.

«Чтобы узнать, какие подключенные услуги ожидают оплаты, выберите 2 Ochikuyut' oplaty и нажмите «Отправить»», – пояснили в Lifecell.

USSD-запрос *112# доступен всем абонентам lifecell.

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