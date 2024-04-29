Наші телефони можуть слухати певні голосові команди та вдаватися до відповідних дій, але, можливо, ви не хочете цього.

Крім проблем з конфіденційністю, розумні помічники всередині наших телефонів можуть бути активовані випадково — кимось у домі або навіть кимось, хто розмовляє по телевізору.

Відключення постійного прослуховування на телефоні також може допомогти, тому важливо знати, як настроїти ваші пристрої, щоб вони перестали постійно прослуховувати.

Як вимкнути прослуховування на телефоні: Якщо ви не хочете, щоб ваш телефон Google Pixel прослуховував команду «Окей, Google» 24 години на добу, перейдіть на головний екран налаштувань .

Натисніть «Програми» , прокрутіть вниз і натисніть «Помічник» .

Виберіть «Окей, Google» та Voice Match .

У розділі "Цей пристрій" вимкніть перемикач "Окей, Google".

Ви, як і раніше, можете запустити Google Assistant для чату, натиснувши та утримуючи кнопку живлення на телефоні Pixel.

Якщо ви використовуєте телефон Samsung Galaxy, для Google Assistant той самий процес. Але якщо ви використовуєте Bixby, виберіть Bixby Voice та налаштування Bixby Voice, коли потрапите на екран програм.

На iPhone ви використовуєте у телефоні Siri, цифрового помічника Apple. Щоб ваш iPhone не прослуховував команду "Привіт, Siri":

Відкрийте Установки.

Виберіть Siri та пошук.

Натисніть "Слухати" , потім "Вимкнути".

Ось і все – ви більше не зможете активувати Siri на телефоні без допомоги рук.

Ви, як і раніше, можете запустити Siri у телефоні для чату, натиснувши та утримуючи бічну кнопку (праворуч від iPhone, якщо ви дивитеся на нього), якщо тільки ви не відключите цю функцію на сторінці Siri та пошук.

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