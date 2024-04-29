Наши телефоны могут слушать определенные голосовые команды и предпринимать соответствующие действия, но, возможно, вы не хотите этого.

Помимо проблем с конфиденциальностью, умные помощники внутри наших телефонов могут быть активированы случайно — кем-то еще в доме или даже кем-то, говорящим по телевизору.

Отключение постоянной прослушки на телефоне тоже может помочь, поэтому важно знать, как настроить ваши устройства, чтобы они перестали постоянно прослушивать.

Как отключить прослушку на телефоне: Если вы не хотите, чтобы ваш телефон Google Pixel прослушивал команду «Окей, Google» 24 часа в сутки, перейдите на главный экран настроек .

Нажмите «Приложения» , затем прокрутите вниз и нажмите «Ассистент» .

Выберите «Окей, Google» и Voice Match .

В разделе «Это устройство» выключите переключатель «Окей, Google».

Вы по-прежнему можете запустить Google Assistant для чата, нажав и удерживая кнопку питания на телефоне Pixel.

Если вы используете телефон Samsung Galaxy, для Google Assistant тот же процесс. Но если вы используете Bixby, выберите Bixby Voice и настройки Bixby Voice, когда попадете на экран приложений.

На iPhone вы используете в телефоне Siri, цифрового помощника Apple. Чтобы ваш iPhone не прослушивал команду «Привет, Siri»:

Откройте Настройки.

Выберите Siri и поиск.

Нажмите «Слушать» , затем «Выключить».

Вот и все — вы больше не сможете активировать Siri на телефоне без помощи рук.

Вы по-прежнему можете запустить Siri в телефоне для чата, нажав и удерживая боковую кнопку (справа от iPhone, если вы смотрите на него), если только вы не отключите эту функцию на странице Siri и поиск.

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