Коли з вашим ноутбуком відбувається щось погане, ви зазвичай отримуєте попереднє попередження.

Наприклад, вірус може змінити налаштування безпеки ноутбука або несправний жорсткий диск може почати видавати дивні звуки.

Якщо ви вловите ці сигнали заздалегідь, ви зможете швидко діагностувати та полагодити свій ноутбук.

Чим раніше ви помітите проблеми з ноутбуком , тим раніше зможете їх виправити.

Повільна та несприйнятлива робота. Якщо ваш ноутбук почав гальмувати, це не обов'язково означає, що він заражений вірусом.

Однак низька продуктивність ноутбука може бути правильною ознакою того, що хакер захопив вашу машину для секретних дій, таких як розсилання спаму або майнінг криптовалют.

Постійні повідомлення про помилки. Усі ноутбуки іноді отримують повідомлення про помилку. Коли ви почнете бачити ці попередження регулярно, знову і знову, вам потрібно почати турбуватися.

Незапитані зміни налаштувань. Якщо ваші програми починають поводитися дивно або змінюють свої налаштування без вашого дозволу, можливо, на вашому ноутбуці є вірус. Отримавши доступ до вашої системи, шкідливе програмне забезпечення часто змінює ваші налаштування у своїх цілях, наприклад, не дозволяючи вам видалити його.

Випадкові спливаючі вікна на ноутбуці. Кожному доводиться стикатися з вікнами під час перегляду сторінок в Інтернеті. Але якщо ви бачите більше, ніж зазвичай, і вони просувають підозрілий контент, а не підштовхують вас передплатити розсилку новин, тоді у вас можуть виникнути проблеми.

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