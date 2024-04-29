Когда с вашим ноутбуком происходит что-то плохое, вы обычно получаете предварительное предупреждение.

Например, вирус может изменить настройки безопасности ноутбука или неисправный жесткий диск может начать издавать странные звуки.

Если вы уловите эти сигналы заранее, вы сможете быстро диагностировать и починить свой ноутбук.

Чем раньше вы заметите проблемы с ноутбуком, тем раньше сможете их исправить.

Медленная и невосприимчивая работа. Если ваш ноутбук начал тормозить, это не обязательно означает, что он заражен вирусом.

Однако низкая производительность ноутбука может быть верным признаком того, что хакер захватил вашу машину для секретных действий, таких как рассылка спама или майнинг криптовалют .

Постоянные сообщения об ошибках. Все ноутбуки время от времени получают сообщение об ошибке. Когда вы начнете видеть эти предупреждения регулярно, снова и снова, вам следует начать беспокоиться.

Незапрошенные изменения настроек. Если ваши приложения начинают вести себя странно или меняют свои настройки без вашего разрешения, возможно, на вашем ноутбуке есть вирус. Получив доступ к вашей системе, вредоносное ПО часто изменяет ваши настройки в своих целях, например, не позволяя вам удалить его.

Случайные всплывающие окна на ноутбуке. Каждому приходится сталкиваться со всплывающими окнами при просмотре страниц в Интернете. Но если вы видите больше, чем обычно, и они продвигают подозрительный контент, а не подталкивают вас подписаться на рассылку новостей, тогда у вас могут возникнуть проблемы.

Читайте также:

Как продлить время работы ноутбука, если нет света: полезные лайфхаки

Ноутбук внезапно выключился и больше не включается: 3 шага для решения проблемы

Что делать, если ноутбук завис: главные причины и как действовать