Навіть перегрів ноутбука може призвести до зниження ефективності його роботи, зависань, мимовільних перезавантажень і навіть вимикань, щоб прискорити роботу техніки, вам важливо знати кілька простих хитрощів.

З часом практично всі власники ноутбуків зауважують, що пристрій починає працювати повільніше. Причини такого уповільнення можуть бути різноманітними. Однією з найпоширеніших причин є застаріле обладнання. Наприклад, нова гра з високими системними вимогами може гальмувати через низький рівень оперативної пам'яті ноутбука.

Усунення цієї проблеми досить просте - необхідно збільшити обсяг оперативної пам'яті, після чого пристрій знову почне працювати стабільно та швидко. Проте недостатня кількість оперативної пам'яті — далеко не єдина причина.

Власники техніки часто помилково вважають, що встановлення антивіруса з оновленими базами захищає пристрій від вірусів. Насправді, віруси легко поширюються через електронні листи, файли, що скачуються, і ігри з піратських джерел. Нерідко нові віруси можуть маскуватися під системні процеси, що ускладнює їхнє виявлення.

Деякі види шкідливого програмного забезпечення поширюються на кілька файлів, запускаються разом з операційною системою і тому їх практично неможливо видалити самостійно. Інші шкідливі програми встановлюються поверх операційної системи, осідають в оперативній пам'яті, і доступ до них може отримати лише фахівець.

Фрагментація файлів

Власники техніки можуть помітити, що ноутбук починає гальмувати, якщо не виконувати дефрагментацію файлів. Невпорядковані файли операційної системи можуть знижувати ефективність роботи пристрою, що проявляється у зависанні та зниженні швидкості роботи.

Для дефрагментації використовується програма, яка вже є в операційній системі, а також стороннє програмне забезпечення. Програма аналізує стан не дефрагментованих файлів та повідомляє про необхідність виконання дефрагментації. Процес може зайняти деякий час, але після дефрагментації пристрій зазвичай починає працювати швидше. Рекомендується проводити перевірку та дефрагментацію регулярно.

Також потрібне чищення реєстру. Багато програм залишають після себе папки з файлами, які уповільнюють роботу комп'ютера, змушуючи його працювати повільніше. Наприклад, збереження віддалених ігор або ярлики програм автозапуску, які вже видалені, не повинні займати місце в реєстрі. І тому існує безліч корисних додатків.

Програми, що працюють у фоновому режимі

Навіть найпотужніший ноутбук може почати працювати повільніше, якщо запущені програми у фоновому режимі, які уповільнюють роботу пристрою. Всі ці процеси відображаються в диспетчері завдань або правому нижньому куті екрана. Деякі програми, такі як антивірус повинні працювати постійно, але інші можуть бути відключені, щоб зменшити навантаження на процесор і оперативну пам'ять.

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