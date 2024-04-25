У першому читанні Верховна Рада України підтримала законопроект №9364, який передбачає посилення відповідальності.

У першому читанні Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 9364, який передбачає посилення відповідальності та збільшила штрафи за частину порушень. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Так, у першому читанні Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 9364, який передбачає посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів, зокрема тютюну та алкоголю.

У законопроєкті № 9364 передбачено, що за незаконну торгівлю акцизними товарами передбачається штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень з конфіскацією товарів та отриманих коштів. Повторне порушення власництва накладає штраф від 34 тис. до 85 тис. гривень з конфіскацією.

Також запроваджено карання за придбання та зберігання незаконного тютюну. Громадяни виплатять штрафу від 510 до 1700 гривень, а підприємці та посадові особи - від 1700 до 4250 гривень з конфіскацією відповідних алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

При повторному порушенні штрафи для громадян збільшуються до 5,1 тис. гривень, а для посадових осіб та ФОПів - до 17 тис. гривень.

Законопроєкт також надає Бюро економічної безпеки України право складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері незаконного обігу акцизних товарів.

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