В первом чтении Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9364, предусматривающий усиление ответственности и увеличившую штрафы за часть нарушений. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил об этом в своем Telegram -канале.

Так, в первом чтении Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9364, предусматривающий усиление ответственности за незаконное обращение подакцизных товаров, в частности табака и алкоголя.

В законопроекте №9364 предусмотрено, что за незаконную торговлю акцизными товарами предусматривается штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен с конфискацией товаров и полученных средств. Повторное нарушение владения налагает штраф от 34 тыс. до 85 тыс. гривен с конфискацией.

Также введены наказания за приобретение и хранение незаконного табака. Граждане будут понесены штрафа от 510 до 1700 гривен, а предприниматели и должностные лица – от 1700 до 4250 гривен с конфискацией соответствующих алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

При повторном нарушении штрафы для граждан увеличиваются до 5,1 тыс. гривен, а для должностных лиц и ФЛП – до 17 тыс. гривен.

Законопроект также предоставляет Бюро экономической безопасности Украины право составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере незаконного обращения акцизных товаров.

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