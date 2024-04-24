В Україні найближчими днями скасують популярний штраф за порушення ПДР - він був обов'язковими протягом семи місяців.

У найближчі кілька днів в Україні не будуть накладати штрафи за одне з популярних порушень. Це рішення є сезонним і вступить в силу з 1 травня. Це сезонне правило ПДР, що передбачено статтею 9.8.

Зокрема, з першого травня по перше жовтня інспектори більше не складатимуть протоколи за відсутність увімкненого ближнього світла фар.

Протягом семи місяців (з 1 жовтня по 1 травня) водії мають обов'язково увімкнути денні ходові вогні або ближнє світло фар поза населеними пунктами як удень, так і вночі. Невиконання цієї вимоги призводить до штрафів.

Статтею 121 КУпАП передбачено штраф у розмірі 510 гривень за керування транспортним засобом з несправними світловими приладами. У такому випадку експлуатація транспортних засобів заборонена.

Крім того, інспектори можуть попередити водія за порушення статтею 125 КУпАП. Проте це обмежується усним попередженням при першому порушенні.

Також варто згадати, що Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував прийняти законопроєкт №11111, який передбачає збільшення штрафу для водіїв, які не пропускають транспортні засоби зі спецсигналами. Пропонується збільшити штраф до 100-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це 1500-5100 гривень), а також позбавити посвідчення водія на строк від 6 місяців до 10 років.

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