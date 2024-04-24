В Украине в ближайшие дни отменят популярный штраф за нарушение ПДД – он был обязательным в течение семи месяцев.

В ближайшие несколько дней в Украине не будут налагать штрафы за одно из самых популярных нарушений. Это решение является сезонным и вступит в силу с 1 мая. Это сезонное правило ПДД, предусмотренное статьей 9.8.

В частности, с первого мая по первое октября инспекторы не будут больше составлять протоколы за отсутствие включенного ближнего света фар.

В течение семи месяцев (с 1 октября по 1 мая) водители должны обязательно включить дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов как днем, так и ночью. Невыполнение этого требования приводит к штрафам.

Статьей 121 КУоАП предусмотрен штраф в размере 510 гривен за управление транспортным средством с неисправными световыми приборами. В этом случае эксплуатация транспортных средств запрещена.

Кроме того, инспекторы могут предупредить водителя за нарушение статьей 125 КУоАП. Однако это ограничивается устным предупреждением при первом нарушении.

Также стоит упомянуть, что Комитет Верховной Рады Украины по бюджету рекомендовал принять законопроект №11111, предусматривающий увеличение штрафа для водителей, не пропускающих транспортные средства со спецсигналами. Предлагается увеличить штраф до 100-300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас это 1500-5100 гривен), а также лишить водительского удостоверения на срок от 6 месяцев до 10 лет.

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