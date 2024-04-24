Міністерство економіки оприлюднило консенсус-прогноз на 2024 рік, серед прогнозів є позитивні та негативні.

Протягом 2024 року середній курс долара становитиме 40,33 гривні. А от наприкінці року він зміниться. У Мінекономіки повідомили, яким буде курс долара наприкінці 2024 року. Стало відомо, який курс прогнозують експерти для валютного ринку України.

Міністерство економіки оприлюднило консенсус-прогноз 2024 року, що базується на оцінках експертів та державних чиновників, розділених на дві групи залежно від їхнього ставлення до тривалості війни в Україні.

Оптимісти, які вважають, що конфлікт закінчиться у 2024 році, прогнозують, що у 2025 році середній курс гривні складе 42,6 грн за долар, а до 2026 року він зросте до 45,7 грн. Ті, хто припускає, що війна триватиме довше, вважають, що курс складе 42,70 грн у 2025 році та зросте до 44,80 грн до кінця року.

Станом на 23 квітня курс долара показав неочікуване зниження від 5 до 57 копійок протягом доби, особливо на чорному ринку та в пунктах обміну валют.

Згідно з даними:

В банках курс купівлі становив 39,50 грн, а продажу – 40,05 грн.

В обмінниках курс купівлі був 38,97 грн, а продажу – 39,87 грн.

На чорному ринку курс купівлі долара досяг 39,60 грн, а продажу – 39,77 грн.

Тим часом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що Національний банк України поетапно готує населення до можливого зростання курсу до 40 гривень за долар.

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