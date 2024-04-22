Повільний висхідний тренд, який з незначними короткими коливаннями вниз триває вже три місяці, у підсумку призвів до того, що очікувані 40 гривень за долар стали реальністю.

Минулого тижня курс долара перевищив позначку у 40 гривень на готівковому ринку, а на міжбанку до кінця дня 19 квітня він сягнув майже 40 гривень – 39,93 грн/долар. Національний банк України не вживав жорстких заходів для стримування курсу.

Експерти не єдині в своїх прогнозах щодо подальшої девальвації гривні на цьому тижні.

Олександр Охріменко передбачає стабілізацію середнього готівкового курсу на рівні 40,15 грн/долар. Він аргументує це зменшенням сальдо — різницею між купівлею і продажем валюти населенням, що, на його думку, обмежить можливості комерційних банків істотно підвищити курс.

Олег Пендзин прогнозує подальше зниження вартості гривні. "Долар залишиться високим на цьому тижні," каже експерт, зазначаючи, що Україна має отримати другий транш фінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,5 млрд євро. Він нагадує, що після отримання першого траншу в березні курси долара та євро також зросли. Пендзин вважає, що готівковий ринок й надалі слідуватиме за міжбанківським.

Андрій Шевчишин вказує на збільшення імпорту електроенергії через удари країни-агресора по енергосистемі України, що збільшує попит на валюту від імпортерів. "Попит на електроенергію стабільний і значний, тому тренд на міжбанку залишиться висхідним," говорить Шевчишин. Він також зазначає, що час, коли НБУ втрутиться, залишається невідомим.

Олег Пендзин радить не купувати долари за курсом вищим за 40 гривень, оскільки, на його думку, такий курс не утримається довго. Він також радить не знімати гривневі депозити.

Олександр Охріменко також не рекомендує зараз купувати долари, але вважає за краще інвестувати в євро.

Джерело: ТСН.

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