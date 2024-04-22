Медленный восходящий тренд, который с незначительными короткими колебаниями вниз длится уже три месяца, привел к тому, что ожидаемые 40 гривен за доллар стали реальностью.

На прошлой неделе курс доллара превысил отметку в 40 гривен на наличном рынке, а на межбанке к концу дня 19 апреля он достиг почти 40 гривен – 39,93 грн/доллар. Национальный банк Украины не принимал жестких мер по сдерживанию курса.

Эксперты не едины в своих прогнозах по дальнейшей девальвации гривны на этой неделе.

Александр Охрименко предусматривает стабилизацию среднего наличного курса на уровне 40,15 грн/доллар. Он аргументирует это уменьшением сальдо разницей между покупкой и продажей валюты населением, что, по его мнению, ограничит возможности коммерческих банков существенно повысить курс.

Олег Пендзин прогнозирует дальнейшее снижение стоимости гривны. "Доллар останется высоким на этой неделе," говорит эксперт, отмечая, что Украина должна получить второй транш финансовой помощи от ЕС в размере 1,5 млрд евро. Он напоминает, что после получения первого транша в марте курсы доллара и евро выросли. Пендзин считает, что наличный рынок и дальше будет следовать за межбанковским.

Андрей Шевчишин отмечает увеличение импорта электроэнергии из-за ударов страны-агрессора по энергосистеме Украины, что увеличивает спрос на валюту от импортеров. "Спрос на электроэнергию стабилен и значителен, поэтому тренд на межбанке останется восходящим," говорит Шевчишин. Он также отмечает, что время, когда НБУ вмешается, остается неизвестным.

Олег Пендзин советует не покупать доллары по курсу выше 40 гривен, поскольку, по его мнению, такой курс не удержится долго. Он также рекомендует не снимать гривневые депозиты.

Александр Охрименко также не рекомендует сейчас покупать доллары, но предпочитает инвестировать в евро.

Источник: ТСН.

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