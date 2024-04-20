За даними Національного банку України, обміну можуть не підлягати доларові банкноти, які мають дефекти.

В Україні деякі банкноти доларів США можуть не прийматися банками та обмінними пунктами для прямого обміну. Замість цього такі банкноти відправляються на інкасо в іноземний банк, що передбачає виплату комісії в розмірі від 15% до 30% від суми купюри. Про це повідомили в НБУ.

За даними Національного банку України, обміну можуть не підлягати банкноти, які мають такі дефекти:

порвані чи різані;

обпалені, трухлі або гнилі;

з пошкодженнями дизайну, елементів захисту або друкарськими недоліками;

зі зміненим кольором паперу або зображень;

із значними загальними забрудненнями, або такими, що видні ультрафіолетовому світлі.

Також на інкасо приймаються банкноти, які вже були вилучені з обігу іноземними державами. Водночас банкноти, які лише злегка зім'яті, мінімально забруднені або мають невеликі потертості, повинні бути прийняті для обміну.

НБУ підкреслює, що заборонено банкам і небанківським фінансовим установам встановлювати обмеження за номіналом або роком випуску банкнот, якщо вони справжні та придатні до використання.

Серед установ, що пропонують послугу інкасо, не тільки ПриватБанк. Наприклад, Райффайзен стягує комісію за інкасо в розмірі 7% від суми банкноти, згідно з інформацією на їх сайті. Окрім того, за кожну купюру, що відправляється на перевірку перед інкасацією, доведеться додатково сплатити від 0,35 до 1 грн.

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