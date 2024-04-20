В Украине некоторые банкноты долларов США могут не приниматься банками и обменными пунктами для прямого обмена. Вместо этого такие банкноты отправляются на инкассо в иностранный банк, что предусматривает выплату комиссии в размере от 15 до 30% от суммы купюры. Об этом сообщили в НБУ.
По данным Национального банка Украины, обмену могут не подлежать банкноты, имеющие следующие дефекты:
- порванные или резаные;
- обожженные, ветхие или гнилые;
- с повреждениями дизайна, элементов защиты или типографскими недостатками;
- с измененным цветом бумаги или изображений;
- со значительными общими загрязнениями, или видными ультрафиолетовом свете.
Также на инкассо принимаются банкноты, которые уже были изъяты из обращения иностранными государствами. В то же время банкноты, которые лишь слегка смяты, минимально загрязнены или имеют небольшие потертости, должны быть приняты для обмена.
НБУ подчеркивает, что запрещено банкам и небанковским финансовым учреждениям устанавливать ограничения по номиналу или году выпуска банкнот, если они действительны и пригодны к использованию.
Среди учреждений, предлагающих услугу инкассо, не только ПриватБанк. К примеру, Райффайзен взимает комиссию за инкассо в размере 7% от суммы банкноты, согласно информации на их сайте. Кроме того, за каждую отправляемую на проверку перед инкассацией купюру придется дополнительно оплатить от 0,35 до 1 грн.
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