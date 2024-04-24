Министерство экономики обнародовало консенсус-прогноз на 2024 год, среди прогнозов есть положительные и негативные.

В течение 2024 года средний курс доллара составит 40,33 гривны. А вот в конце года он изменится. В Минэкономики сообщили, каким будет курс доллара в конце 2024 года. Стало известно, какой курс предсказывают эксперты для валютного рынка Украины.

Министерство экономики обнародовало консенсус-прогноз 2024 года, основанный на оценках экспертов и государственных чиновников, разделенных на две группы в зависимости от их отношения к продолжительности войны в Украине.

Оптимисты, считающие, что конфликт закончится в 2024 году, прогнозируют, что в 2025 году средний курс гривны составит 42,6 грн. за доллар, а к 2026 году он вырастет до 45,7 грн. Те, кто предполагает, что война будет продолжаться дольше, считают, что курс составит 42,70 грн. в 2025 году и вырастет до 44,80 грн. до конца года.

По состоянию на 23 апреля курс доллара показал неожиданное понижение от 5 до 57 копеек в течение суток, особенно на черном рынке и в пунктах обмена валют.

Согласно данным:

В банках курс покупки составил 39,50 грн., а продажи – 40,05 грн.

В обменниках курс покупки был 38,97 грн, а продажи – 39,87 грн.

На черном рынке курс покупки доллара достиг 39,60 грн, а продажи – 39,77 грн.

Между тем, финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что Национальный банк Украины поэтапно готовит население к возможному росту курса до 40 гривен за доллар.

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