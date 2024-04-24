Якщо ви не бажаєте, щоб незнайомі люди або організації могли писати вам у популярному месенджері WhatsApp, вам потрібно виконати кілька простих кроків, щоб заблокувати невідомі номери.

Оскільки дзвінки та повідомлення з незнайомих номерів можуть бути небезпечними, настирливими та нерідко містять спам – дійсно важливо знати, як убезпечити себе правильно. Це дозволить не витрачати особистий час на те, щоб блокувати кожен новий номер, що надсилає вам сміттєві повідомлення або виклики.

Змініть налаштування приватності у WhatsApp:

Відкрийте WhatsApp і перейдіть до розділу "Налаштування" (у правому нижньому куті для iOS або у правому верхньому куті для Android).

Потім перейдіть до розділу "Акаунт" і виберіть "Конфіденційність".

У розділі "Останній візит", "Аватар", "Статус" та "Про себе" виберіть опцію "Мої контакти" або "Ніхто". Таким чином, ви обмежите контакт із невідомими номерами та абонентами, яких немає у вашій телефонній книзі.

Змініть налаштування групи WhatsApp:

У налаштуваннях "Приватності" натисніть "Групи".

Виберіть "Мої контакти" або "Мої контакти, крім...".

Це запобігатиме додаванню вас у групи невідомими номерами. Якщо виберете "Мої контакти, крім...", зможете вказати відомі контакти, які також не зможуть додавати вас до груп.

Блокуйте окремі номери в WhatsApp вручну:

Якщо ви вже отримали повідомлення від невідомих номерів, можна внести їх у чорний список.

Відкрийте чат з невідомим номером, натисніть на номер одержувача вгорі віконця чату та виберіть "Заблокувати" або "Заблокувати та поскаржитися на спам". Таким чином, усі подальші повідомлення від цього номера будуть заблоковані.

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