Ваш ноутбук сповільнив роботу, Ви боретеся з набридливими вікнами, що спливають - це явні ознаки того, що на вашому пристрої може бути вірус.

Читайте далі, щоб дізнатися більше про попереджувальні знаки, поради та способи позбутися вірусу на ноутбуці.

Ось короткий список основних ознак вірусу на ноутбуці, на які слід звернути увагу:

Продуктивність вашого ноутбука знижується. Ваші файли та програми довго завантажуються? Ваш комп'ютер запускається довше та працює повільно? Якщо так, можливо, у вашу операційну систему проник вірус.

Нескінченні спливаючі вікна та спам на ноутбуці. Часті і дивні вікна, що спливають, — тривожний сигнал. Спливаючі вікна з підробленим вірусом можуть спонукати вас відвідати інші веб-сайти та завантажити підроблений антивірус або інше небезпечне програмне забезпечення.

Ваш ноутбук заблоковано. Якщо ви не можете отримати доступ до налаштувань і файлів на своєму комп'ютері — або ви не можете увійти або вийти з системи, причиною може бути шкідливе програмне забезпечення.

Невідомі програми, які запускаються на вашому ноутбуці. Комп'ютерні віруси можуть створювати поширені проблеми, наприклад додавати значки або панелі інструментів без вашого дозволу, і це може бути лише верхівкою айсберга.

Масове розсилання листів з вашого облікового запису електронної пошти, захисне програмне забезпечення відключено і батарея ноутбука швидко розряджається - це ознаки наявності вірусу на ноутбуці.

Як перевірити та видалити віруси з ноутбука?

Видалення вірусу з Mac або ПК можливе, але якщо інфекція засіла глибоко, може знадобитися допомога експерта.

Простіший підхід — встановити на ноутбук надійне антивірусне програмне забезпечення, яке може сканувати ваш комп'ютер на наявність загроз, щоб допомогти ідентифікувати та видалити шкідливі програми та файли.

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