Читайте далі, щоб дізнатися більше про попереджувальні знаки, поради та способи позбутися вірусу на ноутбуці.
Ось короткий список основних ознак вірусу на ноутбуці, на які слід звернути увагу:
Продуктивність вашого ноутбука знижується. Ваші файли та програми довго завантажуються? Ваш комп'ютер запускається довше та працює повільно? Якщо так, можливо, у вашу операційну систему проник вірус.
Нескінченні спливаючі вікна та спам на ноутбуці. Часті і дивні вікна, що спливають, — тривожний сигнал. Спливаючі вікна з підробленим вірусом можуть спонукати вас відвідати інші веб-сайти та завантажити підроблений антивірус або інше небезпечне програмне забезпечення.
Ваш ноутбук заблоковано. Якщо ви не можете отримати доступ до налаштувань і файлів на своєму комп'ютері — або ви не можете увійти або вийти з системи, причиною може бути шкідливе програмне забезпечення.
Невідомі програми, які запускаються на вашому ноутбуці. Комп'ютерні віруси можуть створювати поширені проблеми, наприклад додавати значки або панелі інструментів без вашого дозволу, і це може бути лише верхівкою айсберга.
Масове розсилання листів з вашого облікового запису електронної пошти, захисне програмне забезпечення відключено і батарея ноутбука швидко розряджається - це ознаки наявності вірусу на ноутбуці.
Як перевірити та видалити віруси з ноутбука?
Видалення вірусу з Mac або ПК можливе, але якщо інфекція засіла глибоко, може знадобитися допомога експерта.
Простіший підхід — встановити на ноутбук надійне антивірусне програмне забезпечення, яке може сканувати ваш комп'ютер на наявність загроз, щоб допомогти ідентифікувати та видалити шкідливі програми та файли.
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