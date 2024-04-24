Ваш ноутбук замедлил работу, Вы боретесь с надоедливыми всплывающими окнами - это явные признаки того, что на вашем устройстве может быть вирус.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о предупреждающих знаках, советах и ​​способах избавиться от вируса на ноутбуке.

Вот краткий список основных признаков вируса на ноутбуке, на которые следует обратить внимание:

Производительность вашего ноутбука снижается. Ваши файлы и приложения долго загружаются? Ваш компьютер запускается дольше и работает медленно? Если да, возможно, в вашу операционную систему проник вирус.

Бесконечные всплывающие окна и спам на ноутбуке. Частые и странные всплывающие окна — тревожный сигнал. Всплывающие окна с поддельным вирусом могут побудить вас посетить другие веб-сайты и загрузить поддельный антивирус или другое небезопасное ПО.

Ваш ноутбук заблокирован. Если вы не можете получить доступ к настройкам и файлам на своем компьютере — или вы не можете войти или выйти из системы, — причиной может быть вредоносное ПО.

Неизвестные программы, запускающиеся на вашем ноутбуке. Компьютерные вирусы могут создавать широко распространенные проблемы, например добавлять значки или панели инструментов без вашего разрешения, и это может быть лишь верхушкой айсберга.

Массовая рассылка писем с вашей учетной записи электронной почты, защитное программное обеспечение отключено и батарея ноутбука быстро разряжается - это вс признаки наличия вируса на ноутбуке.

Как проверить и удалить вирусы с ноутбука?

Удаление вируса с Mac или ПК возможно, но если инфекция засела глубоко, может потребоваться помощь эксперта.

Более простой подход — установить на ноутбук надежное антивирусное программное обеспечение, которое может сканировать ваш компьютер на наличие угроз, чтобы помочь идентифицировать и удалить вредоносные приложения и файлы.

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