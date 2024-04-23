У Києві ректору університету повідомили про підозру за розтрату сотень тисяч державних коштів.

Ректор університету в Києві став фігурантом справи про розтрату державних коштів на суму понад 840 тисяч гривень. За ці дії йому загрожує до дванадцяти років ув'язнення. Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 23 квітня.

За даними правоохоронців, протягом періоду з 2017 по 2021 рік колишній виконувач обов'язків ректора Таврійського Національного університету у Києві використовував своє посадове становище для розтрати 842 тисяч гривень державних коштів.

"Ректор створив три навчально-наукових інститути на базі університету, в які призначив директорів. Незважаючи на це, освітня діяльність та наукові дослідження у новостворених інститутах не проводилися", — зазначається у повідомленні.

Крім того, встановлено, що чотирьом працівникам — секретарю юридичного відділу, літературному редактору, провідному фахівцю та адміністратору системи обчислювального центру систематично виплачувалась заробітна плата, незважаючи на те, що вони фактично не працювали.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. За скоєний злочин йому загрожує до дванадцяти років ув'язнення.

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