У Львові трапився черговий скандал із ТЦК, коли чоловіки у військовій формі почали застосовувати фізичну силу до людини.

У Львові перехожі зняли на відео, як чоловіки у військовій формі скрутили на землі людину. Відповідні кадри опублікували в ТСН.

На відео чути розмову ТЦК з перехожою, яка хотіла завадити конфлікту. Жінка зазначає, що бити людину це не вихід. На що чоловік у формі відповідає, що в нього половина Личаківського кладовища побратимів.

Львівський ТЦК зрегагував на це практично одразу. У своєму дописі на Фейсбук представники відомства пишуть, що вони отримали інформацію щодо протиправних, зі слів львів'ян, дій з боку працівників ТЦК на вулиці Кобилиці та будуть проводити службову перевірку, враховуючи надані відеоматеріали.

"З відео бачимо, що особа, яка може бути військовозобов’язаним і на прохання військовослужбовців ТЦК проїхати у районний ТЦК для звірки даних відреагувала різко, із застосуванням сили до військовослужбовців ТЦК. Після цього було прийнято рішення викликати поліцію. Особа не захотіла дочекатися поліції і з місця події втекла", - зазначають у дописі.

Нагадали на сторінці ТЦК і про відповідальність за ухилення та будь яке перешкоджання роботі військовослужбовців РТЦК та СП.

"Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період» тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років", - зазначають у відомстві.

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