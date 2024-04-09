Єдиний спосіб дізнатися про наявність штрафу за неявку на порядку денному – це перевірка у Реєстрі виконавчих проваджень на наявність відкритого провадження.

В Україні військовозобов'язані продовжують отримувати повістки, які залишають не лише особисто, але й у поштових скриньках чи на дверях їхніх помешкань. Ігнорування виклику до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може призвести до юридичних наслідків. Юрист Анастасія Цибулько розповіла, який передбачено штраф за неявку до ТЦК.

Як розповіла юрист, єдиний спосіб дізнатися про наявність штрафу за неявку за повісткою – це перевірка в Реєстрі виконавчих проваджень на наявність відкритого провадження. Також Цибулько зазначила, що інформацію про виконавчі провадження можна знайти у додатку "Дія".

За словами юриста, за невідгук на повістку керівництво ТЦК та СП може застосувати адміністративні санкції згідно зі ст. 210-1 КУпАП, що передбачає покарання за порушення норм законодавства у сфері оборони, мобілізаційної готовності та мобілізації.

Розміри штрафів за невідвідування ТЦК за повісткою наступні:

для громадян – від 1700 до 3400 гривень (100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

для посадових осіб – від 3400 до 5100 гривень (200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

У разі повторного порушення сума штрафу збільшується:

для громадян – від 3400 до 5100 гривень;

для посадових осіб – від 5100 до 8500 гривень.

Цибулько також підкреслила, що закон не дозволяє вважати повістку доставленою, якщо вона просто залишена у поштовій скриньці. Сплата штрафу в такому випадку означатиме визнання провини, незважаючи на неправомірність дій ТЦК та СП.

Юрист застерігає, що повторне порушення може призвести до ще більшого штрафу і навіть до адміністративного затримання за вказівкою Національної поліції України. Тому, щоб уникнути подібних наслідків, не рекомендується сплачувати штраф за повістку, вручену неправомірно.

Джерело: РБК України.

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