Единственный способ узнать о наличии штрафа за неявку по повестке – это проверка в Реестре исполнительных производств на наличие открытого производства.

В Украине военнообязанные продолжают получать повестки, которые оставляют не только лично, но и в почтовых ящиках или на дверях их домов. Игнорирование вызова в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может привести к юридическим последствиям. Юрист Анастасия Цыбулько рассказала, что предусмотрен штраф за неявку в ТЦК.

Как рассказала юрист, единственный способ узнать о наличии штрафа за неявку по повестке – это проверка в Реестре исполнительных производств на наличие открытого производства. Также Цыбулько отметила, что информацию об исполнительных производствах можно найти в приложении "Действие".

По словам юриста, за неотзыв на повестку руководство ТЦК и СП может применить административные санкции согласно ст. 210-1 КУоАП, предусматривающий наказание за нарушение норм законодательства в сфере обороны, мобилизационной готовности и мобилизации.

Размеры штрафов за посещение ТЦК по повестке следующие:

для граждан – от 1700 до 3400 гривен (100 до 200 тысяч рублей);

для должностных лиц – от 3400 до 5100 гривен (200 до 300 тысяч рублей).

В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается:

для граждан – от 3400 до 5100 гривен;

для должностных лиц – от 5100 до 8500 гривен.

Цыбулько также подчеркнула, что закон не позволяет считать повестку доставленной, если она просто оставлена ​​в почтовом ящике. Уплата штрафа в таком случае будет означать признание вины, невзирая на неправомерность действий ТЦК и СП.

Юрист предостерегает, что повторное нарушение может привести к еще большему штрафу и даже административному задержанию по указанию Национальной полиции Украины. Поэтому во избежание подобных последствий не рекомендуется платить штраф за повестку, врученную неправомерно.

Источник: РБК Украины.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине приговорено к наказанию.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.