Во Львове разразился очередной скандал с ТЦК, когда мужчины в военной форме начали применять физическую силу к человеку.

Во Львове прохожие сняли на видео, как мужчины в военной форме свернули на земле человека. Соответствующие кадры были опубликованы в ТСН.

На видео слышен разговор ТЦК с прохожим, который хотел помешать конфликту. Женщина отмечает, что избивать человека это не выход. На что мужчина в форме отвечает, что у него половина Лычаковского кладбища собратьев.

Львовский ТЦК среагировал на это практически сразу. В своем сообщении на Фейсбуке представители ведомства пишут, что они получили информацию о противоправных, по словам львовян, действий со стороны работников ТЦК на улице Кобылицы и будут проводить служебную проверку, учитывая предоставленные видеоматериалы.

"Из видео видим, что лицо, которое может быть военнообязанным и по просьбе военнослужащих ТЦК проехать в районный ТЦК для сверки данных отреагировало резко, с применением силы к военнослужащим ТЦК. После этого было принято решение вызвать полицию. Лицо не захотело дождаться полиции и с места происшествиясбежала", - отмечают в сообщении.

Напомнили на странице ТЦК и об ответственности за уклонение и препятствование работе военнослужащих РТЦК и СП.

"Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет", - отмечают в ведомстве.

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