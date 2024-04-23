В Киеве ректору университета сообщили о подозрении за растрату сотен тысяч государственных средств.

Ректор университета в Киеве стал фигурантом дела о растрате государственных средств на сумму более 840 тысяч гривен. За эти действия ему грозит до двенадцати лет заключения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 23 апреля.

По данным правоохранителей, в течение периода с 2017 по 2021 год бывший исполняющий обязанности ректора Таврического Национального университета в Киеве использовал свое должностное положение для растраты 842 тысяч гривен государственных средств.

"Ректор создал три учебно-научных института на базе университета, в которые назначил директоров. Несмотря на это, образовательная деятельность и научные исследования во вновь институтах не проводились", — отмечается в сообщении.

Кроме того, установлено, что четырем работникам - секретарю юридического отдела, литературному редактору, ведущему специалисту и администратору системы вычислительного центра систематически выплачивалась заработная плата, несмотря на то, что они фактически не работали.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. За совершенное преступление ему грозит до двенадцати лет заключения.

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