У Харкові судитимуть завідувача відділення лікарні, який допомагав військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації.

У Харкові перед судом стане завідувач відділення лікарні, який вважається спільником у тому, що допомагав військовозобов’язаним уникнути призову. Йому звинувачують у тому, що він виписував фальшиві медичні діагнози.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у четвер, 18 квітня. Згідно з повідомленням, Київська окружна прокуратура міста Харкова підтвердила та передала до суду обвинувальний акт стосовно завідувача відділення міської клінічної лікарні, який підозрюється у наданні допомоги в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, включаючи інші порушення.

За даними слідства, лікар-офтальмолог, який виступає в якості завідувача відділення однієї з харківських міських клінічних лікарень, використовував свою посаду для того, щоб допомогти чоловікам ухилятися від призову на військову службу, виписуючи їм недостовірні медичні висновки.

Виявлено, що в травні минулого року 40-річний чоловік звернувся до обвинуваченого для проходження медичного огляду через призов на військову службу.

На прохання пацієнта лікар увів у медичну документацію завідомо неправдиві висновки про наявність у чоловіка вад зору, що, як стверджувалося, перешкоджають йому проходженню військової служби.

"На вимогу прокуратури лікар був відсторонений від посади. Обвинуваченого чекає судовий процес у Київському районному суді міста Харкова", — йдеться у повідомленні.

За цією справою фігурантові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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