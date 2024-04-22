В Харькове будут судить заведующего отделением больницы, который помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.

В Харькове перед судом предстоит заведующий отделением больницы, который считается сообщником в том, что помогал военнообязанным избежать призыва. Ему обвиняют в том, что он выписывал фальшивые медицинские диагнозы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в четверг, 18 апреля. Согласно сообщению, Киевская окружная прокуратура города Харькова подтвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении заведующего отделением городской клинической больницы, подозреваемого в оказании помощи в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, включая другие нарушения.

По данным следствия, врач-офтальмолог, выступающий в качестве заведующего отделением одной из харьковских городских клинических больниц, использовал свой пост для того, чтобы помочь мужчинам уклоняться от призыва на военную службу, выписывая им недостоверные медицинские заключения.

Выявлено, что в мае прошлого года 40-летний мужчина обратился к обвиняемому для прохождения медицинского освидетельствования по призыву на военную службу.

По просьбе пациента врач ввел в медицинскую документацию заведомо ложные выводы о наличии у мужчины недостатков зрения, что, как утверждалось, препятствует прохождению военной службы.

"По требованию прокуратуры врач был отстранен от должности. Обвиняемого предстоит судебный процесс в Киевском районном суде города Харькова", — говорится в сообщении.

По этому делу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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