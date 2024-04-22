В Харькове перед судом предстоит заведующий отделением больницы, который считается сообщником в том, что помогал военнообязанным избежать призыва. Ему обвиняют в том, что он выписывал фальшивые медицинские диагнозы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в четверг, 18 апреля. Согласно сообщению, Киевская окружная прокуратура города Харькова подтвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении заведующего отделением городской клинической больницы, подозреваемого в оказании помощи в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, включая другие нарушения.

По данным следствия, врач-офтальмолог, выступающий в качестве заведующего отделением одной из харьковских городских клинических больниц, использовал свой пост для того, чтобы помочь мужчинам уклоняться от призыва на военную службу, выписывая им недостоверные медицинские заключения.

прокуратура

Выявлено, что в мае прошлого года 40-летний мужчина обратился к обвиняемому для прохождения медицинского освидетельствования по призыву на военную службу.

По просьбе пациента врач ввел в медицинскую документацию заведомо ложные выводы о наличии у мужчины недостатков зрения, что, как утверждалось, препятствует прохождению военной службы.

"По требованию прокуратуры врач был отстранен от должности. Обвиняемого предстоит судебный процесс в Киевском районном суде города Харькова", — говорится в сообщении.

По этому делу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

прокуратура

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