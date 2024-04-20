У Харкові звинувачують конструкторів заводу у передачі РФ креслення турбін для ТЕС і ГЕС, які не виробляють у Росії.

Конструкторський персонал заводу в Харкові був затриманий за звинуваченням у спробі передачі Російській Федерації технічних креслень для турбін, які не виробляються у Росії, повідомила Служба безпеки України.

Інженери-конструктори, що працювали на стратегічному заводі в Харкові, були затримані правоохоронцями і підозрюються у державній зраді. За слідством, їхній намір полягав у передачі РФ креслень та інструкцій з виробництва парових турбін та їх компонентів, необхідних для підсилення енергосистеми Росії.

Владислав Абдула, представник Служби безпеки Харківської області, повідомив, що серед затриманих осіб - керівник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. За його словами, керівником групи, яка планувала передачу документів, був колишній бізнес-партнер заводу.

"За замовленням російських представників, підозрювані мали викрасти "необхідні" документи, зашифрувати їх та передати електронним шляхом до Росії. Технологічні досягнення нашої країни були необхідні агресору для забезпечення безперервної роботи парових установок об’єктів "Росатома". Крім того, ці дані мали використовуватися для модернізації теплових та гідроелектростанцій РФ з метою забезпечення постійного електропостачання, включаючи заводи військово-промислового комплексу Росії", - зазначив Абдула.

До того ж, такі турбіни не виробляються в Росії, і до початку воєнних дій вони регулярно закуповувалися на харківському заводі. Наявні агрегати в Росії вже вичерпали свій ресурс і потребують термінової заміни або капітального ремонту.

Під час обшуків в місцях проживання та роботи підозрюваних була вилучена технічна документація, мобільні телефони, ноутбуки, планшети та флеш-накопичувачі з доказами злочину. У організатора групи було знайдено понад п'ять мільйонів гривень, які ймовірно були отримані за співпрацю з російськими представниками. Затримані залишаються під вартою без можливості внести заставу, їм загрожує довічне ув'язнення.

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