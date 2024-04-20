В Харькове обвиняют конструкторов завода в передаче РФ чертеж турбин для ТЭС и ГЭС, которые не производятся в России.

Конструкторский персонал завода в Харькове был задержан по обвинению в попытке передачи Российской Федерации технических чертежей для не производимых в России турбин, сообщила Служба безопасности Украины.

Инженеры-конструкторы, работавшие на стратегическом заводе в Харькове, были задержаны стражами порядка и подозреваются в государственной измене. По следствию, их намерение заключалось в передаче РФ чертежей и инструкций по производству паровых турбин и их компонентов, необходимых для усиления энергосистемы России.

Владислав Абдула, представитель Службы безопасности Харьковской области, сообщил, что среди задержанных - руководитель конструкторского бюро и заместитель руководителя цеха промышленного предприятия. По его словам, руководителем группы, планировавшей передачу документов, был бывший бизнес-партнер завода.

"По заказу российских представителей, подозреваемые должны были похитить "необходимые" документы, зашифровать их и передать электронным путем в Россию. Технологические достижения нашей страны были необходимы агрессору для обеспечения непрерывной работы паровых установок объектов "Росатома". Кроме того, эти данные должны были использоваться для модернизации тепловых и гидроэлектростанций РФ в целях обеспечения постоянного электроснабжения, включая заводы военно-промышленного комплекса России", - отметил Абдулла.

К тому же такие турбины не производятся в России, и до начала военных действий они регулярно закупались на харьковском заводе. Имеющиеся агрегаты в России уже исчерпали свой ресурс и нуждаются в срочной замене или капитальном ремонте.

В ходе обысков в местах проживания и работы подозреваемых была изъята техническая документация, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и флеш-накопители с поличным. У организатора группы было найдено более пяти миллионов гривен, которые, вероятно, были получены за сотрудничество с российскими представителями. Задержанные остаются под стражей без возможности внести залог, им грозит пожизненное заключение.

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