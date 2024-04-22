Військовий, який постраждав від контузії, отримав п'ять років ув'язнення за те, що відмовився виконати наказ командира про форсування річки Дніпро, інформує "Судово-юридична газета".

У матеріалах справи зазначено, що Юрій М., з Івано-Франківщини, служив як стрілець-оператор у бригаді морської піхоти. Під час бойових дій на Донеччині в 2023 році та пізніше на території Миколаївської та Херсонської областей, де діяла група "Південь", його бригада брала активну участь.

Суд встановив, що 5 листопада 2023 року командир роти морської піхоти видав наказ про атаку на село Кринки та захоплення перехрестя доріг. Юрій М. відмовився виконувати цей наказ і публічно висловив свою незгоду, що також зафікусували на камеру. Через це його затримали та піддали кримінальному провадженню.

У суді військовий свою провину не визнав і стверджував, що не міг виконати наказ через свої фізичні та психологічні проблеми, включаючи контузію, яку отримав під час попередніх бойових дій. Також він зазначив, що попередив командирів про свій стан заздалегідь і просив пройти ВЛК. Однак, на ВЛК його скарги проігнорували. Окрім того, за словами військового, він просив командира дати інший наказ, який міг виконати замість цього.

Зазначається, що раніше Юрій М. не відмовлявся виконувати бойові завдання.

Свідки, його побратими, прокоментували цю ситуацію і стверджували, що він відмовився виконати наказ через страх перед водою.

На суді Юрій М. також просив не позбавляти його волі, адже в нього на утриманні є дитина, яка має інвалідність, та бабуся похилого віку.

Снігурівський райсуд Миколаївської області, вирішив, що відмова військового виконувати наказ командира це порушення Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, який вимагає виконання наказів згідно зі статтею 37. Таким чином, його звинуватили і засудили до п'яти років ув'язнення, з можливістю подання апеляції.

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