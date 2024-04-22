Военнослужащий с контузией приговорен к 5 годам заключения за отказ выполнить приказ командира о форсировании реки Днепр.

Пострадавший от контузии военный получил пять лет заключения за то, что отказался выполнить приказ командира о форсировании реки Днепр, информирует "Судебно-юридическая газета".

В материалах дела отмечено, что Юрий М., из Ивано-Франковской области, служил как стрелок-оператор в бригаде морской пехоты. Во время боевых действий Донецкой области в 2023 году и позже на территории Николаевской и Херсонской областей, где действовала группа "Юг", его бригада активно участвовала.

Суд установил, что 5 ноября 2023 года командир роты морской пехоты издал приказ об атаке на село Крынки и захвате перекрестка дорог. Юрий М. отказался выполнять этот приказ и публично выразил свое несогласие, также зафиксированное на камеру. Поэтому его задержали и подвергли уголовному производству.

В суде военный свою вину не признал и утверждал, что не мог выполнить приказ из-за своих физических и психологических проблем, включая контузию, полученную во время предыдущих боевых действий. Также он отметил, что предупредил командиров о своем состоянии заранее и просил пройти ВЛК. Однако на ВЛК его жалобы проигнорировали. Кроме того, по словам военного, он просил командира дать другой приказ, который мог выполнить вместо этого.

Ранее Юрий М. не отказывался выполнять боевые задания.

Свидетели, его собратья, прокомментировали эту ситуацию и утверждали, что он отказался выполнить приказ из-за страха перед водой.

На суде Юрий М. также просил не лишать его свободы, ведь у него на иждивении есть ребенок, имеющий инвалидность, и пожилая бабушка.

Снигиревский райсуд Николаевской области, решил, что отказ военного выполнять приказ командира это нарушение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, который требует выполнения приказов согласно статье 37. Таким образом, его обвинили и приговорили к пяти годам заключения, с возможностью подачи апелляции.

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