Деякі групи одержувачів житлової субсидії мають подати заявку та декларацію про свої доходи та витрати для продовження її отримання.

Пенсійний фонд України повідомив, що з 1 травня житлову субсидію буде призначено лише за поданням заяви для певних категорій українців, які мають право на неї.

Згідно з інформацією ПФУ, субсидія надається до кінця опалювального сезону і враховує час до 15 квітня. Починаючи з 1 травня, більшість отримувачів субсидій автоматично отримають їх на період неопалювання.

Проте важливою умовою є те, що дані про фінансовий стан і склад сім'ї одержувача повинні залишитися незмінними.

Також, деякі групи отримувачів житлової субсидії повинні подати заявку та декларацію про свої доходи та витрати для продовження її отримання. Житлова субсидія надається за особистим зверненням, якщо:

сім'я має орендоване житло, за яке оплачує комунальні послуги;

у складі сім'ї є ветерани війни;

кількість осіб, які фактично проживають у домогосподарстві, зменшилася;

сім'я планує отримати субсидію на покупку побутового палива.

Згідно з запитом, субсидія на комунальні послуги надається на період неопалювання і для тих, хто має на неї право, але протягом опалювального сезону витрати на комунальні послуги та управління багатоквартирним будинком не перевищили встановлені соціальні норми.

Якщо заява буде подана протягом перших двох місяців з початку неопалювального періоду, субсидія буде призначена з самого початку цього періоду, але не до того моменту, коли у заявника офіційно з'явилося право на отримання допомоги.

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