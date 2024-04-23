Некоторые группы получателей жилищной субсидии должны подать заявку и декларацию о своих доходах и расходах для продления ее получения.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что с 1 мая жилищная субсидия будет назначена только по представлению заявления для определенных категорий украинцев, имеющих право на нее.

Согласно информации ПФУ, субсидия предоставляется до конца отопительного сезона и учитывает время до 15 апреля. Начиная с 1 мая большинство получателей субсидий автоматически получат их на период неотопления.

Однако важное условие состоит в том, что данные о финансовом состоянии и составе семьи получателя должны остаться неизменными.

Также некоторые группы получателей жилищной субсидии должны подать заявку и декларацию о своих доходах и расходах для продления ее получения. Жилищная субсидия предоставляется за личным обращением, если:

семья имеет арендуемое жилье, за которое оплачивает коммунальные услуги;

в составе семьи есть ветераны войны;

количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, уменьшилось;

Семья планирует получить субсидию на покупку бытового топлива.

Согласно запросу субсидия на коммунальные услуги предоставляется на период неотопления и для тех, кто имеет на нее право, но в течение отопительного сезона расходы на коммунальные услуги и управление многоквартирным домом не превысили установленные социальные нормы.

Если заявление будет подано в течение первых двух месяцев с начала неотапливаемого периода, субсидия будет назначена с самого начала этого периода, но не до того момента, когда у заявителя официально появилось право на получение помощи.

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Напомним, украинцам предоставляется субсидия на аренду жилья.

Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.

Также Politeka сообщала, кому из украинцев будет отменена субсидия уже в этом году.