Пенсионный фонд Украины сообщил, что с 1 мая жилищная субсидия будет назначена только по представлению заявления для определенных категорий украинцев, имеющих право на нее.
Согласно информации ПФУ, субсидия предоставляется до конца отопительного сезона и учитывает время до 15 апреля. Начиная с 1 мая большинство получателей субсидий автоматически получат их на период неотопления.
Однако важное условие состоит в том, что данные о финансовом состоянии и составе семьи получателя должны остаться неизменными.
Также некоторые группы получателей жилищной субсидии должны подать заявку и декларацию о своих доходах и расходах для продления ее получения. Жилищная субсидия предоставляется за личным обращением, если:
- семья имеет арендуемое жилье, за которое оплачивает коммунальные услуги;
- в составе семьи есть ветераны войны;
- количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, уменьшилось;
- Семья планирует получить субсидию на покупку бытового топлива.
Согласно запросу субсидия на коммунальные услуги предоставляется на период неотопления и для тех, кто имеет на нее право, но в течение отопительного сезона расходы на коммунальные услуги и управление многоквартирным домом не превысили установленные социальные нормы.
Если заявление будет подано в течение первых двух месяцев с начала неотапливаемого периода, субсидия будет назначена с самого начала этого периода, но не до того момента, когда у заявителя официально появилось право на получение помощи.
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Напомним, украинцам предоставляется субсидия на аренду жилья.
Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.
Также Politeka сообщала, кому из украинцев будет отменена субсидия уже в этом году.