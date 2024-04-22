У воєнний час деякі українські родини можуть отримувати грошову допомогу до 54 тисяч гривень.

В умовах воєнного стану в Україні, сім'ї з дітьми з трьох областей мають можливість отримати грошову допомогу до 54 тисяч гривень. Така грошова допомога доступна для окремих категорій населення в Чернігівській, Сумській та Харківській областях, як повідомляє благодійний фонд "Єдність за майбутнє".

Сім'ї, що мають загальний дохід на особу до 5 400 гривень, можуть претендувати на ці виплати, які можуть бути призначені до п’яти членів однієї родини. Зацікавлені особи можуть звернутися до фонду "Єдність за майбутнє" для отримання деталей та подання заявки на отримання допомоги.

У воєнний час деякі українські сім'ї мають можливість отримувати грошову допомогу в розмірі до 54 тисяч гривень, а для цього потрібно відповідати критеріям однієї з вразливих категорій громадян:

одинокі батьки;

сім'ї, що виховують хоча б одну дитину;

сім’ї, де батьки чи діти мають інвалідність;

сім’ї, що зіткнулись зі складними життєвими обставинами;

літні люди (від 60 років), які є опікунами неповнолітніх.

Грошова допомога надається на кожну особу окремо, при цьому щомісячний розмір виплати становить 3 600 гривень та виплачується протягом трьох місяців. Загальна максимальна сума грошової допомоги на сім’ю може досягти 54 тисяч гривень.

Для оформлення грошової допомоги необхідно звернутися до благодійного фонду "Єдність за майбутнє".

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