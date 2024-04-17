В одному з регіонів приймаються заявки на грошову допомогу від Червоного Хреста. Товариство Червоного Хреста України в Черкасах повідомило, що триває реалізація проєкту "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" за сприяння Cruz Roja Española.
Програма грошової допомоги відкрита для таких категорій заявників:
- ВПО, зареєстровані у Черкаській територіальній громаді після 24.02.22, які мають можливість вести господарську діяльність;
- місцеві жителі, які втратили власний бізнес або робоче місце.
Кандидати на отримання грошової допомоги повинні відповідати хоча б одному з наступних критеріїв вразливості:
- особи віком старше 65 років;
- особи з інвалідністю I або II групи;
- сім'ї, що мають двох та більше дітей до 18 років;
- батьки-одинаки неповнолітніх дітей;
- безробітні.
Документи необхідні для участі включають:
- паспорт;
- ІПН;
- документ, який підтверджує соціальний статус;
- свідоцтва про народження дітей;
- пенсійне посвідчення;
- довідку з Центру зайнятості;
- довідка ОК-5 або про розмір пенсії для кожного члена сім'ї;
- документація, що підтверджує господарську діяльність заявника (ФОП, ліцензії, сертифікати тощо).
Реєстрація у програмі грошової допомоги триватиме до 3 травня 2024 року, зареєструватися можна за посиланням за цим лінком.
Додаткову інформацію про грошову допомогу можна під час особистого відвідування офісу Товариства Червоного Хреста в Черкасах за адресою: вул. Чорновола, 157 у будні дні з 10 до 15 години.
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