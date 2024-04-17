Кандидати отримання грошової допомоги повинні відповідати хоча б одному з наступних критеріїв вразливості.

В одному з регіонів приймаються заявки на грошову допомогу від Червоного Хреста. Товариство Червоного Хреста України в Черкасах повідомило, що триває реалізація проєкту "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" за сприяння Cruz Roja Española.

Програма грошової допомоги відкрита для таких категорій заявників:

ВПО, зареєстровані у Черкаській територіальній громаді після 24.02.22, які мають можливість вести господарську діяльність;

місцеві жителі, які втратили власний бізнес або робоче місце.

Кандидати на отримання грошової допомоги повинні відповідати хоча б одному з наступних критеріїв вразливості:

особи віком старше 65 років;

особи з інвалідністю I або II групи;

сім'ї, що мають двох та більше дітей до 18 років;

батьки-одинаки неповнолітніх дітей;

безробітні.

Документи необхідні для участі включають:

паспорт;

ІПН;

документ, який підтверджує соціальний статус;

свідоцтва про народження дітей;

пенсійне посвідчення;

довідку з Центру зайнятості;

довідка ОК-5 або про розмір пенсії для кожного члена сім'ї;

документація, що підтверджує господарську діяльність заявника (ФОП, ліцензії, сертифікати тощо).

Реєстрація у програмі грошової допомоги триватиме до 3 травня 2024 року, зареєструватися можна за посиланням за цим лінком.

Додаткову інформацію про грошову допомогу можна під час особистого відвідування офісу Товариства Червоного Хреста в Черкасах за адресою: вул. Чорновола, 157 у будні дні з 10 до 15 години.

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