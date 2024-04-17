Кандидаты на получение денежной помощи должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев уязвимости.

В одном из регионов принимаются заявки на денежную помощь от Красного Креста. Общество Красного Креста Украины в Черкассах сообщило, что продолжается реализация проекта "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" при содействии Cruz Roja Española.

Программа денежной помощи открыта для следующих категорий заявителей:

ВПЛ, зарегистрированные в Черкасской территориальной общине после 24.02.22, которые имеют возможность вести хозяйственную деятельность;

местные жители, потерявшие собственный бизнес или рабочее место.

Кандидаты на получение денежной помощи должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

лица старше 65 лет;

лица с инвалидностью I или II группы;

семьи, имеющие двух и более детей младше 18 лет;

родители-одиночки несовершеннолетних детей;

безработные.

Документы, необходимые для участия, включают:

паспорт;

ИНН;

документ, подтверждающий социальный статус;

свидетельства о рождении детей;

пенсионное удостоверение;

справку из Центра занятости;

справка ОК-5 или размер пенсии для каждого члена семьи;

документация, подтверждающая хозяйственную деятельность заявителя (ФЛП, лицензии, сертификаты и т.п.).

Регистрация в программе денежной помощи будет продолжаться до 3 мая 2024 года, зарегистрироваться можно по ссылке по этой ссылке .

Дополнительную информацию о денежной помощи можно при личном посещении офиса Общества Красного Креста в Черкассах по адресу: ул. Черновола, 157 в будние дни с 10 до 15 часов.

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