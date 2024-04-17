В одном из регионов принимаются заявки на денежную помощь от Красного Креста. Общество Красного Креста Украины в Черкассах сообщило, что продолжается реализация проекта "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" при содействии Cruz Roja Española.
Программа денежной помощи открыта для следующих категорий заявителей:
- ВПЛ, зарегистрированные в Черкасской территориальной общине после 24.02.22, которые имеют возможность вести хозяйственную деятельность;
- местные жители, потерявшие собственный бизнес или рабочее место.
Кандидаты на получение денежной помощи должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:
- лица старше 65 лет;
- лица с инвалидностью I или II группы;
- семьи, имеющие двух и более детей младше 18 лет;
- родители-одиночки несовершеннолетних детей;
- безработные.
Документы, необходимые для участия, включают:
- паспорт;
- ИНН;
- документ, подтверждающий социальный статус;
- свидетельства о рождении детей;
- пенсионное удостоверение;
- справку из Центра занятости;
- справка ОК-5 или размер пенсии для каждого члена семьи;
- документация, подтверждающая хозяйственную деятельность заявителя (ФЛП, лицензии, сертификаты и т.п.).
Регистрация в программе денежной помощи будет продолжаться до 3 мая 2024 года, зарегистрироваться можно по ссылке по этой ссылке .
Дополнительную информацию о денежной помощи можно при личном посещении офиса Общества Красного Креста в Черкассах по адресу: ул. Черновола, 157 в будние дни с 10 до 15 часов.
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