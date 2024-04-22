В военное время некоторые украинские семьи могут получать денежную помощь в размере до 54 тысяч гривен.

В условиях военного положения в Украине семьи с детьми из трех областей имеют возможность получить денежную помощь до 54 тысяч гривен. Такая денежная помощь доступна отдельным категориям населения в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, как сообщает благотворительный фонд "Единство за будущее".

Семьи, имеющие общий доход на человека до 5 400 гривен, могут претендовать на эти выплаты, которые могут быть назначены до пяти членов одной семьи. Заинтересованные лица могут обратиться в фонд "Единство за будущее" для получения деталей и подачи заявки на получение помощи.

В военное время некоторые украинские семьи могут получать денежную помощь в размере до 54 тысяч гривен, а для этого нужно соответствовать критериям одной из уязвимых категорий граждан:

одинокие родители;

семьи, воспитывающие хотя бы одного ребенка;

семьи, где родители или дети имеют инвалидность;

семьи, столкнувшиеся со сложными жизненными обстоятельствами;

пожилые люди (от 60 лет), являющиеся опекунами несовершеннолетних.

Денежная помощь предоставляется на каждого человека отдельно, при этом ежемесячный размер выплаты составляет 3 600 гривен и выплачивается в течение трех месяцев. Общая максимальная сумма денежного пособия на семью может достигнуть 54 тысяч гривен.

Для оформления денежной помощи необходимо обратиться в благотворительный фонд "Единство за будущее".

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