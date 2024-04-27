На щастя, є ще кілька речей, які ви можете спробувати для живлення ноутбука.
Тут ви дізнаєтеся, як зарядити ноутбук без використання оригінального зарядного пристрою.
Перший метод – використання кабелю USB-C.
Перевірте ноутбук на наявність сумісного обладнання. Якщо ноутбук звичайно заряджається через порт USB-C або Thunderbolt 3, ви можете використовувати цей метод. Це невеликі овальні порти, які зазвичай можна знайти з обох боків вашого ноутбука.
Знайдіть зарядний пристрій USB-C. Багато інших електронних пристроїв заряджаються через USB-C, тому перевірте інші пристрої, щоб дізнатися, чи можна використовувати один з їхніх зарядних пристроїв.
Підключіть кабель до ноутбука та джерела живлення. Тепер ваш комп'ютер має почати заряджатися!
Другий метод – використання портативного Power Bank.
Купуйте портативний повербанк для ноутбука. Портативні акумулятори — це по суті акумулятори, які можуть заряджати різну електроніку. Ви можете купити його в Інтернеті, магазині електроніки або у звичайних магазинах.
Третій спосіб – використання автомобіля.
Перевірте апаратне забезпечення вашого ноутбука та вашого автомобіля. Багато автомобілів матимуть великі круглі автомобільні розетки або прямокутні порти USB-A, тоді як нові автомобілі можуть мати менші овальні порти USB-C або розетки змінного струму (розетки, які можна знайти в стінах будівель).
Читайте також:
Як продовжити час роботи ноутбука, якщо немає світла: корисні лайфхаки
Ноутбук раптово вимкнувся і більше не включається: 3 кроки для вирішення проблеми