Якщо зарядний пристрій для вашого ноутбука зламався, покупка нового може виявитися досить дорогою, і вам може знадобитися термінове рішення.

На щастя, є ще кілька речей, які ви можете спробувати для живлення ноутбука.

Тут ви дізнаєтеся, як зарядити ноутбук без використання оригінального зарядного пристрою.

Перший метод – використання кабелю USB-C.

Перевірте ноутбук на наявність сумісного обладнання. Якщо ноутбук звичайно заряджається через порт USB-C або Thunderbolt 3, ви можете використовувати цей метод. Це невеликі овальні порти, які зазвичай можна знайти з обох боків вашого ноутбука.

Знайдіть зарядний пристрій USB-C. Багато інших електронних пристроїв заряджаються через USB-C, тому перевірте інші пристрої, щоб дізнатися, чи можна використовувати один з їхніх зарядних пристроїв.

Підключіть кабель до ноутбука та джерела живлення. Тепер ваш комп'ютер має почати заряджатися!

Другий метод – використання портативного Power Bank.

Купуйте портативний повербанк для ноутбука. Портативні акумулятори — це по суті акумулятори, які можуть заряджати різну електроніку. Ви можете купити його в Інтернеті, магазині електроніки або у звичайних магазинах.

Третій спосіб – використання автомобіля.

Перевірте апаратне забезпечення вашого ноутбука та вашого автомобіля. Багато автомобілів матимуть великі круглі автомобільні розетки або прямокутні порти USB-A, тоді як нові автомобілі можуть мати менші овальні порти USB-C або розетки змінного струму (розетки, які можна знайти в стінах будівель).

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