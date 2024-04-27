Если зарядное устройство для вашего ноутбука сломалось, покупка нового может оказаться довольно дорогостоящей, и вам может потребоваться более срочное решение.

К счастью, есть еще несколько вещей, которые вы можете попробовать для питания своего ноутбука.

Здесь вы узнаете, как подзарядить ноутбук без использования оригинального зарядного устройства.

Первый метод - использование кабеля USB-C.

Проверьте свой ноутбук на наличие совместимого оборудования. Если ваш ноутбук обычно заряжается через порт USB-C или Thunderbolt 3, вы можете использовать этот метод. Это небольшие овальные порты, которые обычно можно найти по бокам вашего ноутбука.

Найдите зарядное устройство USB-C. Многие другие электронные устройства заряжаются через USB-C, поэтому проверьте другие свои устройства, чтобы узнать, можно ли использовать одно из их зарядных устройств.

Подключите кабель к ноутбуку и источнику питания. Теперь ваш компьютер должен начать заряжаться!

Второй метод - использование портативного Power Bank.

Купите портативный повербанк для ноутбука. Портативные аккумуляторы — это, по сути, аккумуляторы, которые могут заряжать различную электронику. Вы можете купить его в Интернете, в магазине электроники или в обычных магазинах.

Третий способ - использование автомобиля.

Проверьте аппаратное обеспечение вашего ноутбука и вашего автомобиля. Многие автомобили будут иметь большие круглые автомобильные розетки или прямоугольные порты USB-A, в то время как новые автомобили могут иметь меньшие овальные порты USB-C или розетки переменного тока (те же розетки, которые можно найти в стенах зданий).

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