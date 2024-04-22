На жаль, час роботи кожного ноутбука обмежений, і в багатьох випадках ці пристрої відмовляються від нас, коли вони нам потрібні найбільше, наприклад, у середині навчального року.

Але не хвилюйтеся, Ви можете зменшити збитки до того, як він зламається, є п'ять ознак того, що ваш ноутбук не прослужить довго.

Якщо ви не впустили його або випадково не пролили воду на свій пристрій, ноутбуки рідко виходять з ладу без попередження.

Ось п'ять попереджувальних знаків, які не можна ігнорувати:

1. Ваш ноутбук починає гальмувати. Комп'ютери уповільнюють роботу з багатьох причин. Наприклад, можливо, ви не завантажили останню версію програмного забезпечення пристрою. В інших випадках ваш ноутбук може працювати не так добре, як раніше, тому що у вашій пам'яті дуже багато зекономлено.

Але іноді причина, через яку ваш ноутбук починає гальмувати, полягає в тому, що термін його служби наближається до кінця.

2. Ваша батарея ноутбука не заряджається так, як раніше. Час автономної роботи кожного гаджета скорочується у міру того, як ми згодом використовуємо його дедалі частіше. Хоча таке погіршення природне, воно не робить його менш дратівливим.

3. Ваш ноутбук постійно зависає. Як і при уповільненні, ваш комп'ютер може зависнути з кількох причин. У деяких випадках ваш ноутбук може перестати працювати, тому що використовується додаток не відповідає. Крім того, на вашому пристрої може бути зловмисне програмне забезпечення.

4. Ваш ноутбук продовжує вимикатися . Уявіть собі: ви ось-ось закінчите презентацію PowerPoint для іспиту наступного тижня. А потім, як тільки ви вставите останній слайд, ваш комп'ютер без попередження вимкнеться.

5. Ви не можете оновити програмне забезпечення ноутбука до останньої версії. Це непросте завдання, тому що спочатку ви, мабуть, не помітите різниці у продуктивності вашого комп'ютера, якщо не зможете оновити програмне забезпечення.

Однак з часом ви, ймовірно, виявите, що ваш ноутбук починає гальмувати або деякі функції перестають працювати.

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